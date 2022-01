Sanremo 2022, Roberta Capua positiva al Covid: a rischio la conduzione di "Prima festival"

Roberta Capua è positiva al Covid. Come riporta il sito Dagospia, la conduttrice si è sottoposta ai tamponi di routine in preparazione di Sanremo 2022 ed è risultata positiva al virus. Al momento non si conoscono le condizioni dell'ex Miss Italia, ma di certo l'imprevisto rischia di compromettere la conduzione di PrimaFestival, l'anteprima del Festival di Sanremo, che andrà in onda dopo il tg1 a partire dal 29 gennaio. Difficile dire se Roberta Capua sarà riuscita a ristabilirsi per quel giorno, in caso contrario la produzione sarà costretta a trovare un sostituto.

