Endless Love, le anticipazioni di oggi (martedì 7 maggio): Emir e Galip sospettano di essere stati derubati da Kemal

Torna anche oggi in tv l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, martedì 7 maggio.

Endless Love, le anticipazioni di oggi

Emir e Galip non riescono a capire chi possa avere rubato le chiavette USB dalla cassaforte, essendo loro gli unici a conoscere la combinazione.

Onder, preoccupato per Kemal, suggerisce a Nihan di buttare via le chiavette USB, ma la giovane sembra avere in mente un altro piano. Kemal affida ad una disegnatrice di strada il compito di ricostruire l'identikit del suo accoltellatore.