Tv, canali Rai non visibili nel Lazio: cosa fare? Switch off in corso, risintonizzare il televisore

Sono numerose le segnalazioni oggi da parte di telespettatori, soprattutto nel Lazio e in alcune zone di Roma, che lamentano di non ricevere sul proprio televisore i canali Rai. Sono infatti in corso proprio in queste ore le operazioni di cambio di frequenza dei programmi, il cosiddetto "switch off", necessarie per la transizione verso la nuova tv digitale.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Lazio, la guida e i bonus TV Televisione digitale: oggi è il giorno dello switch off RIETI Switch off televisivo, problemi in diversi comuni. Calisse:... LA GUIDA Bonus tv, come ottenere fino a 130 euro di sconto: al via il... ITALIA Digitale terrestre, arriva lo switch off

Switch off in corso, necessario risintonizzare il televisore

I televisori di nuova generazione si adattano automaticamente alle modifiche - come la Rai ricorda negli spot in onda - e in genere non richiedono interventi da parte degli utenti. In caso di problemi di ricezione è necessario risintonizzare tv e decoder. In particolare gli utenti del Lazio - ha spiegato Viale Mazzini - potranno scegliere la programmazione Rai regionale di loro interesse tra Lazio, Toscana e Umbria. La programmazione regionale Rai del Lazio sarà comunque sempre visibile al canale 815. Martedì 21 giugno toccherà alla Campania. Per maggiori dettagli è possibile consultare i siti rai.it o nuovatvdigitale.mise.gov.it.