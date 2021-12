Tv, cambia tutto: ecco i canali da risintonizzare subito

Dopo Rai e Mediaset, si aggiungono ulteriori canali che passano alla nuova codifica del Digitale Terrestre in Mpeg-4. Dallo scorso novembre, infatti, il nostro Paese sta procedendo ad attivare le nuove frequenze a seconda delle macroaree. La rivoluzione digitale, infatti, continua con tre nuove reti che cambiano frequenza: si tratta di TV8, Cielo e Sky TG24. I tre canali del gruppo Sky non saranno più disponibili nella modalità provvisoria con cui li abbiamo visti fino a oggi. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

