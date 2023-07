Manfredonia, due fratellini di 6 e 7 anni annegano in un invaso per l'irrigazione I genitori avevano trovato le ciabattine a riva

Due fratellini di 6 e 7 anni sono annegati in un invaso per l'irrigazione a Manfredonia (Foggia). Come temuto fin dall'inizio delle ricerche, questo l'epilogo della vicenda iniziata nel pomeriggio quando i genitori si sono accorti della mancanza dei figli che, si è poi scoperto, si erano allontanati da casa dopo il riposo seguito al pranzo.

Poco dopo la coppia aveva trovato le ciabattine dei bimbi nei pressi di un invaso per l'irrigazione, profondo 3 metri e con una capacità di 5mila metri cubi, non troppo distante dall'abitazione della famiglia. Da quel momento per i genitori sono iniziate le ore più terribili: quasi nulle le speranze che i fratellini non fossero in quell'invaso dalle acque verdestre.

Di quegli invasi ce ne sono tanti anche in località Borgo Fonte Rosa, nell'entroterra a sud di Manfredonia: ogni azienda agricola ne ha almeno uno per sostenere la coltivazione di grano, orzo, erba medica. La zona è stata illuminata a giorno dai fari dei vigili del fuoco: verso mezzanotte il ritrovamento dei corpi. Un epilogo purtroppo annunciato.

Mentre i sommozzatori dei vigili del fuoco si immergevano a più riprese nell'invaso, le forze dell'ordine iniziavano già gli accertamenti per verificare se le misure di sicurezza (recinzioni, accessi) di quell'invaso siano adeguate.