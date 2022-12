Venerdì 16 Dicembre 2022, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 12:23

Televisione, perché e cosa cambia il 21 dicembre 2022? Il 20 dicembre c'è un nuovo passaggio importante per chi possiede e guarda la tv. C'è un nuovo switch-off. Cosa significa? C'è il passaggio dallo standard MPEG-2 allo standard MPEG-4. Cosa succede dal 21 dicembre 2022? Semplice, da mercoledì i canali di tutte le emittenti televisive nazionali e locali saranno visibili soltanto se si è in possesso di TV o decoder in grado di supportare l’alta definizione (HD). Per visualizzare correttamente i programmi potrebbe essere necessario dunque effettuare la risintonizzazione dei propri televisori. Se ci sono problemi anche dopo aver effettuato la risintonizzazione (problemi di ricezione o i canali non fossero per nulla visibili) sarà necessario sostituire la propria TV o il proprio decoder con una tv compatibile con l’HD.

La notte tra il 20 e il 21 dicembre, per tutte le trasmissioni della TV digitale terrestre sarà dismessa la vecchia codifica audio-video Mpeg-2, e sarà utilizzata per tutti i canali nazionali e locali in onda solamente la codifica Mpeg-4 che è in grado di trasmettere anche i canali in alta definizione. Non cambierà invece lo standard DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) in uso.

Ma concretamente cosa succede? Saranno spenti tutti i canali della numerazione 500 del telecomando (ad esempio Rai 1 sul 501, Rai 2 sul 502, Rai 3 sul 503, Rete4 sul 504, Canale 5 sul 505, Italia 1 sul 506, La7 sul 507, e tanti altri canali), perché tutti trasmessi con la vecchia codifica Mpeg-2. Verranno anche spenti alcuni canali con numerazioni 100 o 200 se trasmessi con il vecchio codec video in dismissione.

Bisogna cambiare tv? No, non è detto sia necessario. Se si vedono già i canali HD significa che i dispositivi sono perfettamente compatibili. Se invece si vedono solo ed esclusivamente i canali della numerazione 500, come Rai 1 al 501, e non si sintonizza lo stesso canale al numero 1, allora sì, c'è bisogno di un nuovo TV o decoder per ricevere tutti i canali del digitale terrestre a partire dal 21 del mese di dicembre.

Cosa devo controllare? Bisogna verificare se tutti i televisori o decoder di casa sono in grado di ricevere Rai 1 o Canale 5 in HD rispettivamente al numero 1 e 5 del telecomando, e verificare che tutti i TV delle abitazioni secondarie in campagna, o di vacanza al mare o in montagna, siano in grado di ricevere i primi 10 canali della lista del dtt. Se anche con questi dispositivi vedi solo i canali con numeri dal 500 in poi, preparati a cambiare TV o compra un decoder compatibile con i nuovi standard da collegare al vecchio TV.

