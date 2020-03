Patrizia Pellegrino in lacrime a Vieni da me. «Mio figlio Riccardo è morto». Caterina Balivo commossa

Patrizia Pellegrino, il dolore segreto a Vieni da me: «Mio figlio Riccardo è morto». Caterina Balivo commossa. Oggi, l'attrice è stata ospite nell'ultima diretta del programma di Rai1 e ha raccontato un momento molto doloroso della sua vita.

Ecco le parole di Patrizia Pellegrino: «Ho perso il mio primo figlio Riccardo. È morto subito dopo il parto, ero sotto anestesia e non l'ho potuto neanche salutare. È stato un dolore immenso, ma Riccardo è il mio angelo più splendente».

Poi continua: «Mi hanno detto che non potevo più avere figli, così ho iniziato le pratiche dell'adozione ed è arrivato Gregory che abbiamo adottato a San Pietroburgo. Poi miracolosamente sono rimasta incinta due volte, sono arrivati Tommaso e Arianna. Quando ero incinta di sei mesi di Arianna mi avevano detto che lei non ce l'avrebbe fatta. I medici di Bologna hanno fatto un miracolo, oggi è bella e intelligente. Non è autonoma, ma è molto curiosa, nella vita ce la farà».

Poi una sorpresa per Patrizia Pellegrino, un videomessaggio del figlio Gregory che entra in studio. L'attrice scoppia in lacrime. Immediati i commenti su social: «Sei una grande donna, ti ammiriamo».



