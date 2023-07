Roma, brindisi glam tra amici vip, la festa di compleanno accende la notte

Compleanni colorati. Adagiata su una grande lampada tonda tutta rosa e illuminata, l’attrice Patrizia Pellegrino posa per uno scatto stile Barbie lungo il bordo della piscina sotto le stelle. Perché il suo abito da sera rosa acceso con tanto di spacco profondo bordato di luminosi swarovski, su vertiginosi sandali argentati, ricorda molto quello di Margot Robbie che sta sbancando il botteghino con la storia della famosa e iconica bambola. E la Pellegrino sembra proprio fare ironicamente il verso alla diva australiana, divertendosi molto. Un originale modo per celebrare le sue primavere insieme a tanti amici chiamati a raccolta nei giardini della sontuosa villa sull’Appia Antica.

«Non ho ancora visto il film "Barbie" – dice la festeggiata – ma mi riprometto di farlo presto». E nel frattempo scende dai tacchi e a piedi nudi si gode l’esclusivo happening. Tra le prime ad apparire l’affascinante Milena Miconi, in corto modello stile peplo con preziosa cintina in vita e tacchi altissimi, che inizia a ballare a due passi dalla pool insieme alla collega Miriana Trevisan, in mini abito di raso bianco. Si brinda con spritz e prosecco prima di entrare nel vivo del dinner buffet, servito in un angolo dell’ampio parco della location. Tra i piatti proposti, dopo un goloso e variegato trionfo di antipasti di terra e di mare, trofiette gamberi e cozze e pesce alla piastra.

«In realtà sto per trasferirmi a Londra – spiega il couturier – perché trovo che sia una città molto più all’avanguardia di Roma e dell’Italia in generale. E poi lì il sistema moda funziona. Qui no». E tra uno sfizio salato e l’altro la conduttrice radiofonica Myriam Fecchi si complimenta con la padrona di casa per l’autobiografia che sta quasi per dare alle stampe. «Sono molto emozionata – dice la Pellegrino – e non vedo l’ora di presentarla nella Città Eterna, magari con un altro party».

Intanto raggiungono la festa en plein air il giovane scrittore Samuel Montegrande, lo stilista Marco Scorza e Cinzia Chiari, responsabile attività culturali per conto del principe e ambasciatore saudita Faisal bin Sattam bin Abdulaziz al Saud. Si prosegue fino a tardi sulle intramontabili note di Alan Sorrenti, come “Figli delle stelle”, che in una notte con una splendente Luna sembra proprio di buon auspicio. Torta finale panna e cioccolato con tutti intorno alla Pellegrino, incluso mamma Maddalena, per spegnere simboliche candeline.