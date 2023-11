Michele Guardì, fuorionda choc a Le Iene: insulti «misogini e omofobi». Il regista de I fatti vostri: «Roba vecchia»

«Patriarcato, misoginia e omofobia in tv?». È il titolo del servizio de Le Iene Filippo Roma e Marco Occhipinti che andrà in onda nel corso della puntata di oggi del programma di Italia 1. L'anticipazione video diffusa sui social mostra una serie di fuorionda del regista de I fatti vostri, Michele Guardì, storico autore Rai che ha firmato molti tra i più importanti programmi di viale Mazzini.

I fuorionda

«Signorina sorrida, finga di esistere», si sente ad esempio urlare in un fuorionda dalla regia dei Fatti vostri, mentre in un altro frammento si sente dire «fr...

La difesa

Audio però che non sarebbero inediti, come in diversi hanno fatto notare sui social e come ha sottolineato TvBlog, che ha sentito il registra: «Cose vecchie – ha detto Guardì – non ha rilievo per me. Sono assolutamente tranquillo». Parte di quei fuorionda sarebbero stati già mandati in onda ben 11 anni fa da Antonello Piroso su La7. Lo stesso Guardì ricorda: «Tanto tempo fa dissero che Guardì grida in regia. Era una serata speciale con dei problemi tecnici, ero un pochino nervoso e in qualcosa ho esagerato. Tutti i destinatari delle mie parole non se la sono presa, ci ho parlato… sono cose vecchie»