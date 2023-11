Andrea Giambruno trasloca dopo la separazione da Meloni: la nuova casa (modesta) vicino alla figlia

Dopo i funesti fuorionda che nelle scorse settimane hanno visto Andrea Giambruno al centro del polverone mediatico, l'ex compagno di Giorgia Meloni si era allontanato dai riflettori, evitando di rilasciare nuove dichiarazioni o dettagli privati sui social. Una foto dal barbiere in cui appare sereno è l'ultima traccia "chiacchierata" dell'ex conduttore di Rete4, che torna però ora ad apparire negli scatti esclusivi del settimanale "Chi". Nelle foto, Giambruno è alle prese con il trasloco, ma a quanto si apprende il nuovo appartamento sarà comunque restando vicino alla figlia e alla sua casa precedente, nel quartiere Torrino di Roma.

Andrea Giambruno dove vive ora? La nuova casa dopo l'addio a Giorgia Meloni. le indiscrezioni

Il trasloco

In seguito allo scandalo dei fuorionda, Andrea Giambruno ha dunque iniziato la propria nuova vita da single in una nuova residenza. Stando a quanto scrive il settimanale "Chi", si tratterebbe di un appartamento più piccolo e modesto, ma la scelta è quella di non lasciare il quartiere della piccola Ginevra (7 anni), così da garantirle comunque la sua presenza quotidiana. «L’ex compagno di Giorgia Meloni si è trasferito non lontano dall’abitazione di famiglia», si legge sul settimanale. «Il giornalista di Mediaset ha scelto di risiedere il più vicino possibile alla piccola Ginevra, cui è legatissimo».