Giambruno, Antonio Ricci: «Rovinafamiglie? No, le famiglie si rovinano da sole. Berlusconi e Meloni non mi hanno chiamato»

Antonio Ricci non si sente in alcun modo in colpo per la fine della relazione fra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. Anzi, ospite di "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1, il papà di "Striscia la Notizia" rincara la dose: «Non esiste il rovinafamiglie, le famiglie si rovinano benissimo da sole e poi viene data la colpa all’evidenziatore, che in realtà non rovina nulla».

In una lunga intervista a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, a Ricci è stato chiesto se i fuorionda mandati in onda su Canale 5 siano stati decisivi per la rottura della relazione fra la premier e il giornalista: «È una questione interessante sapere se è stata l'occasione - ha detto lo storico autore televisivo - per cui io ho preteso il ringraziamento della Meloni, o se la sceneggiatura di famiglia era destinata a continuare con questi ruoli».

«Non ho ancora un’idea chiara, aspetto che le acque si calmino.

Quando ha visto per la prima volta i fuori onda? «Sono stati presi a giugno e io li ho visti a fine settembre, quando è cominciata Striscia». Perché non li ha pubblicati subito? «Perché ho detto ‘questo signore potrebbe dare ancora delle gioie. Ma non lo ha fatto. Nel secondo fuori onda c’è una che lo avverte di stare attento a Striscia e da lì in poi potrebbe aver deciso di fare molta attenzione». E quando ha deciso invece che andavano mostrati? «Quando ho visto lui sulla copertina di ‘Chi’, in un campo di grano ho deciso che era il momento della macina».

«Berlusconi e Meloni non mi hanno chiamato»

È vero che Pier Silvio Berlusconi dopo la trasmissione del primo fuori onda non l’ha chiamata? «Non mi ha chiamato, perché c’è una questione di fondo. Tutti sono abituati, e questo mi fa orrore, a pensare che ci siano delle caserme e che nessuno sia libero di fare quello che si decide di fare. Striscia ha un produttore di Mediaset ed un altro che sono io, la trasmissione non deve commettere reati, e voglio vedere chi mi può venire a contestare da questo punto di vista». Alla fine, però, Giorgia Meloni l’ha chiamata oppure no? «Non mi ha chiamato, è un mondo malvagio, mi avrebbe dovuto ringraziare. Nel mio modo di pensare le ho fatto una bella alzata per farla uscire da una situazione».

Secondo lei ha preso la decisione giusta? «Non so – ha sottolineato Ricci a Rai Radio1 - io una cosa del genere non l'ho mai vista. Per noi a Striscia dove il rispetto delle Veline è santo, una cosa del genere per me sarebbe un orrore». Lei è in possesso di altri fuori onda su questa vicenda? «Non ne ho più, quel che avevo nel cosiddetto frigo è andato». E non esistono frammenti delle giornaliste che lavorano in redazione con Giambruno e si lamentano di certe frasi. «Non penso, se avete visto l’atteggiamento era molto remissivo e subalterno». Lei lavora a Mediaset da una vita. Un giorno potrebbe mai cambiare azienda e, ad esempio, venire in Rai. «Non ho esclusive quindi potrei andare da tutte le parti e lavorare da tutte le parti», ha risposto l'autore tv a "Un Giorno da Pecora".