Antonio Ricci: «Fuorionda di Giambruno? Avevo preparato un finto copione. Pier Silvio e Marina Berlusconi non li ho sentiti»

I fuorionda pubblicati da Striscia la Notizia hanno messo in imbarazzo Andrea Giambruno e provocato la reazione della premier Giorgia Meloni, che dopo la pubblicazione del secondo ha deciso di annunciare la separazione dell'ex compagno. Il deus ex machina del programma è Antonio Ricci, che in quelle ore convulse aveva subito detto di aver fatto «un favore» a Meloni.

«Tutto questo stupore mi stupisce, non ho scoperto niente di che.

Trovo assolutamente coerenti i fuorionda di Giambruno con le cose dette da lui in onda - ha detto in un'intervista al Corriere -. Io credo che la premier soprattutto non abbia sopportato la chiusa sulla mia versione dei fatti: la pioggia che si può trasformare in arcobaleno. Il significato è che certe posizioni così rigide, da pietra, potrebbero anche in maniera positiva trasformarsi in un’apertura verso un mondo che ha bisogno di diritti, certezze e anche regolamentazione. Semplificando il cattivo è Giambruno. La vittima stravince sempre. Il suo messaggio dal punto di vista della comunicazione nell’immediato è stato molto efficace. Ma è importante anche la parte mancante: non ha speso neppure una parola per le ragazze coinvolte».

I fuorionda conservati a lungo e le ripercussioni

Quei fuorionda hanno scatenato le reazioni non solo dei due protagonisti ma di parte del mondo politico. Specialmente quello più vicino alla premier, che ha mostrato vicinanza in un momento delicato. Ma c'è un dettaglio che ha stupito Ricci: «Il primo messaggio ufficiale di lui con foto: mi sono tagliato i capelli. Comunque anche lui è destinato ad avere il suo bel codazzo di fan».

I filmati risalivano a giugno, ma Ricci ha visto quei fuorionda solamente a settembre dopo le vacanze. «Ho aspettato perché nel mio cuore fanciullo, anche un po’ gitano, mi sono detto: il soggetto potrebbe fornire qualche altra chicca. Quindi ho deciso di aspettare che facesse qualcosa di peggio. Ma da allora non ha fatto più niente, non si è espresso...». Eppure nessun dirigente Mediaset lo ha chiamato per evitare che quei fuorionda andassero in onda: «Nessuno mi chiama perché hanno paura che li registri - spiega al Corriere -. Io poi, per evitare eventuali intercettazioni e rotture di scatole, avevo preparato un finto copione, che poi all’ultimo ho sostituito con quello vero». Non ha sentito neanche Pier Silvio Berlusconi: «Non lo vedo mai, forse una volta all’anno. Adesso ho saputo che vorrebbe chiamarmi. Lui è come il padre, vuol piacere a tutti. Marina? Non l’ho mai sentita al telefono in vita mia e non la vedo da non so quanti anni. Penso sia sempre impegnata giorno e notte a lavorare sui testi degli scrittori Einaudi e Mondadori: lei li corregge tutti e a volte li riscrive completamente. Ma loro, gli scrittori, vigliaccamente non lo dicono».