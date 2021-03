MasterChef, Francesco Aquila vince la decima edizione. Tutte le curiosità sul cuoco pugliese

Francesco Aquila è il vincitore della decima edizione di MasterChef Italia, il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy. È stato proclamato dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli al termine di una finale accesissima, equilibrata ed avvincente. Per il vincitore, 100mila euro in gettori d'oro e la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette con Baldini&Castoldi.

Chi è Francesco Aquila

Francesco Aquila è un cuoco amatoriale di 34 anni, nato in Puglia e residente in Emilia-Romagna, a Bellaria-Igea Marina, dove è maître di sala e docente di sala. Ha una figlia di 4 anni, Ludovica, ed è attualmente separato dalla moglie. È tifoso del Milan. Una curiosità? Spesso lo confondono con Johnny Depp.

Dopo la vittoria ha detto: «Sono stordito, è come se fossi arrivato in un pianeta sconosciuto, devo ancora trovare la cucina..non so che farò nel mio futuro», ha dichiarato Aquila. Non era sicuro di poter vincere. Poi, però, ha acquisito consapevolezza. «Quando mi sono accorto che immagine stava uscendo di me, come quello di una persona portatrice di valori come la famiglia, l'amicizia, l'essere leali, il credere nei propri obiettivi - ha detto oggi - ho capito che già questo era molto importante». Aquila ha vinto presentando il menù 'My Way', con un mix di sapori che richiamano la sua terra d'origine.

Il menù con cui ha vinto la finale: My Way

Il 34enne pugliese ha presentato un menù con lo stesso nome della canzone di Frank Sinatra: My Way. «La vita si divide in tre tempi – ha spiegato Aquila durante la presentazione – il passato, il presente e il futuro. Questi, anche se apparentemente diversi, hanno una cosa in comune: il tempo, che ho da sempre cercato di non perdere, in famiglia e in amore e soprattutto nella mia realizzazione».

Come antipasto, il menù del vincitore prevedeva «Tavola pronta»: funghi cardoncelli, stracciatella, borragine, pane, peperone crusco, origano e sfera di gazpacho pugliese. Per primo «La Nina, la Pinta e la Santa Maria»: gyoza con ventresca di tonno, 'nduja e finocchietto, con crema di patata viola, aglio nero e cime di rapa. Di secondo? «Finestra sul sogno n'capriata di Wagyu»: filetto di Wagyu in consistenze diverse, con fave alla vaniglia, cicoria, puntarelle, porro bruciato, germogli e fiori. E, infine, per dessert «Scarcedda n'uovo»: una scarcedda, dolce pugliese tipico del periodo di Pasqua, al cocco con finto uovo di Malibù e frutti esotici.

Il sogno del vincitore

Aquila aveva dichiarato di avere un sogno: aprire una catena di ristoranti sfruttando le sue duplici competenze sia in cucina che in sala. Il suo obiettivo è di diventare un esempio per i suoi genitori, da cui ha imparato il valore del lavoro, e per sua figlia, nata da una relazione ora finita.

