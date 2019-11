© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 2020 andranno in onda tre nuovi episodi deldiretti da, dopo la scomparsa di Alberto Sironi, storico regista della fiction di Raiuno campione di ascolti. Lo ha annunciato lo stesso attore romano nel corso di un incontro svoltosi nel Teatro Politeama di Catanzaro. «Abbiamo lavorato - ha detto Zingaretti - con tutto il cast storico di questa serie di cui siamo particolarmente orgogliosi. Un grande successo per la Rai».Intervistato da Fabrizio Corallo, Zingaretti ha affrontato tanti argomenti e raccontato una miriade di episodi ed aneddoti che lo hanno accompagnato nella sua carriera, parlando, in particolare, del suo rapporto con Andrea Camilleri e con Sironi. «Fate bene ad applaudirlo - ha detto facendo riferimento al regista - perché in vita di applausi non gliene hanno fatti molti». Presentato dal sovrintendente del Teatro Politeama, Gianvito Casadonte, Zingaretti ha instaurato col pubblico un rapporto di forte intensità emotiva e simpatia.