Luisa Ranieri compie 50 anni: la festa in famiglia con Luca Zingaretti e le figlie

Non ha età la bellezza di Luisa Ranieri che ha compiuto 50 anni. Un'età che non dimostra e che nemmeno si sente addosso. Basta guardarla sorridere. Trasmette energia, voglia di vivere. Una bellezza immutata come l'amore per l'uomo che le sta accanto, Luca Zingaretti. L'uomo che le ha regalato Emma e Bianca, le sue adorate figlie. Forse è questo il segreto della sua giovinezza.

Il settimanale Chi ha paparazzato la coppia insieme tutta riunita mentre andavano a festeggiare il compleanno dell'attrice. Un compleanno speciale al qualche ha partecipato anche il cognato Nicola, ex presidente della Regione Lazio.

Il pranzo

Un pranzo in un note ristorante al Parioli con tanto di regali da parte di Luca e figlie. Ma all'uscita del locale a risaltare di più è un mazzo di fiori che Luisa si tiene ben stretta tra le braccia come suo marito. Tra i due c'è sempre grande feeling, mai competizione. Mai uno screzio. Una coppia che funziona, che non soffre il passare degli anni insieme.