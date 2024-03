Luisa Ranieri, dall'incontro (sul set) con Luca Zingaretti agli Oscar con Sorrentino: chi è l'attrice ospite a Domenica In

Torna come ogni domenica l'appuntamento con Domenica In su Rai 1. Da Barbara D'Urso ad Alessandro Cattelan saranno moltissimi gli ospiti presenti oggi nel salotto di Mara Venier. Tra questi, anche l'attrice Luisa Ranieri, in studio per presentare la serie tv "Le indagini di Lolita Lobosco 3", in onda su Rai 1 da lunedì 4 marzo per quattro puntate.

