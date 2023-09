Luisa Ranieri: «Il nudo integrale? Mi sono vergognata come una ladra»

Luisa Ranieri è una delle attrici più amate in Italia. Soprattutto dopo l'ultima grande interpretazione nel film di Paolo Sorrentino, "È stata la mano di Dio", dove ha interpretato "Zia Patrizia". Durante le riprese del film, però, ha dovuto affrontare una scena intimamente esplicita che le ha suscitato imbarazzo, soprattutto nei confronti delle sue figlie. Luisa ha spiegato a "Grazia" che spogliarsi davanti a una troupe e ai colleghi non è facile, ci si sente vulnerabili. Per questo ha esaltato il carattere di Sorrentino che, da grande maestro, le ha dato sicurezza. Nonostante un momento di ansia prima della scena, anche suo marito l'ha sostenuta e le ha fatto capire l'importanza di godersi quel momento, dicendole quanto vorrebbe essere al suo posto. Luisa Ranieri nuda per Sorrentino, l'attrice rivela: «Le mie figlie quel film non l'hanno visto, mi vergogno»