Luca Zingaretti e le dure condizioni delle carceri italiane

Luca Zingaretti mette in luce A "Che Tempo Che Fa" le gravi condizioni delle carceri italiane, sottolineando come l'Italia abbia ricevuto più sanzioni rispetto ad altri paesi della Comunità Europea per il suo sistema carcerario. “Noi siamo stati sanzionati più di qualsiasi altro Paese appartenente alla Comunità Europea per il nostro sistema carcerario, e per il 41 bis e per tutta una serie di strutture fatiscenti in cui ci deve vivere chi è detenuto, ma anche le stesse guardie carcerarie, anche il numero dei loro suicidi è aumentato, perché non ci sono spazi, le condizioni di vita sono inumane. Ovviamente con la serie Il Re non vogliamo denunciare questo stato di fatto, il nostro è un meccanismo drammaturgico per raccontare dei conflitti che esplodono in un luogo chiuso, però è sicuramente un’occasione per ribadire questa situazione”. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)