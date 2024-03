Daniele Pecci ama Anita Caprioli ma sul set di "Le indagini di Lolita Lobosco" il suo personaggio si innamora di Luisa Ranieri

Tra Daniele Pecci e Luisa Ranieri è amore sul set de "Le indagini di Lolita Lobosco". Ad ametterlo al settimanale Di Più è direttamente l'attore: «Tra il mio personaggio e quello di Luisa Ranieri, che interpreta Lolita Lobosco, nasce l’amore».

Dopo il successo con Cuori, Daniele Pecci è pronto a ripetersi con il ruolo di Leon, il proprietario di una galleria d’arte, vedovo e con tre figlie. «Leon si è trasferito a Bari, dove è ambientata la fiction, per provare a rifarsi una vita dopo il lutto. E appena incontra Lolita tra loro “scatta” subito qualcosa, nasce del tenero...».

Insomma «un nuovo, grande amore televisivo. E già tutti parlano di lui e di Luisa Ranieri come della nuova “coppia d’oro” del piccolo schermo», sottolinea il settimanale televisivo. E pensare che «è la prima volta che Luisa e io recitiamo insieme», rivela Daniele Pecci. Poi ancora: «Con lei mi sono trovato benissimo e insieme ci siamo anche divertiti. Perché, anche se come le ho detto non avevamo mai lavorato insieme, ci conosciamo da oltre venti anni».

La prima volta che si sono incontrati? «Le dico solo che lei era ancora all’inizio della carriera, erano i tempi in cui girò la celebre pubblicità di una bevanda che la lanciò e la rese popolarissima, specie per la famosa frase: “Anto’, fa caldo”.

In quel periodo Luisa e io abbiamo anche fatto una bellissima vacanza insieme in montagna, in Austria, con alcuni amici comuni. E da allora, anche se non ci sentiamo spesso, tra noi è rimasto un ottimo rapporto, di stima e affetto...».

Un amore sul set sbocciato proprio sotto gli occhi del “vero” uomo di Luisa Ranieri, suo marito e padre delle sue due figlie, Luca Zingaretti, che di Lolita Lobosco è uno dei produttori. «Ma Luca non avrebbe mai potuto essere geloso di me, anche perché conosco pure lui molto bene e da parecchio tempo», dice Daniele Pecci. «Anni fa Luca Zingaretti e io abbiamo fondato, insieme ad altri colleghi, la “ItalianAttori”, una squadra di calcio formata da attori e registi che disputava partite per beneficenza, come fa la Nazionale cantanti».

Nella realtà l'attore è legato ad Anita Caprioli, da cui sette anni fa ha anche avuto una bambina, Viola, oltre a Francesco, nato da un precedente legame. «Ho conosciuto Anita a una cena e tra noi c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine», ha raccontato Daniele Pecci. «Di lei mi ha conquistato la dolcezza. Siamo simili: come me ama il silenzio ed è molto gelosa della sua vita privata».