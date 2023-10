Le Iene, stasera in tv la prima puntata. Il debutto di Veronica Gentili: «Sono pronta». Gli ospiti e i servizi: le anticipazioni

Tornano stasera in tv, martedì 3 ottobre, le inchieste de Le Iene. Dopo l'addio (forzato) di Belen Rodriguez al timone della trasmissione per questo anno c'è Veronica Gentili, che si avvale dell'aiuto di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. «Sono pronta» dice lei in un video.

Le Iene, la nuova edizione con Veronica Gentili: le inchieste

A Le Iene si torna a parlare di Gisella Cardia, la veggente di Trevignano.

Gaston Zama sottoporrà le statuine sacre, al centro delle poleimiche per le lacrime di sangue, a delle tac. Poi ci sarà spazio per un reportage di Luigi Pelazza sul traffico organizzato da gruppi somali ad Atene e ancora Alice Martinelli affronterà il tema migranti intervistando dei ragazzi stranieri.

Gli ospiti

Oltre alle inchieste però spazio anche agli ospiti. Nella prima puntata arrivano i The Kolors, tronfi del successo del loro ultimo singolo Italodisco. Poi ci sarà anche Elaheh Tavakolyan, la giovane iraniana già al centro di alcuni servizi della trasmissione in qualità di donna simbolo della lotta nel suo Paese e Seydou Sarr, 21 anni, senegalese, esordiente protagonista nel film Io Capitano di Matteo Garrone.