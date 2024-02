Le Iene, arrivano Emma e Bugo: ospiti e inchieste. Le anticipazioni della puntata di stasera (martedì 27 febbraio)

Torna stasera in tv, martedì 27 febbraio, su Italia 1 l'appuntamento con "Le Iene", lo show condotto (da questa stagione) da Veronica Gentili con Max Angioni. Tanti gli ospiti e gli argomenti affrontati nella puntata di stasera. Scopriamo dunque le anticipazioni.

Grande Fratello, le pagelle: Beatrice regina del popolo (9), Perla e Mirko “veri” come le banconote del Monopoli (3), Federico robotico (4)

Le Iene, gli ospiti

Nella nuova puntata de "Le iene" Veronica Gentili e Max Angioni partono con due personalità di spicco del panorama nusicale italiano. In studio stasera arriverà Partiamo da Emma, reduce dal Festival di Sanremo 2024 con la sua Apnea. E poi sarà il turno di Bugo: dai primi album indipendenti di inizio anni 2000 (già celebrati dalla critica) ad oggi ha attraversato varie fasi di carriera calcando anche lui la scena sanremese, dal chiaccheirato duetto con Morgan (2020) a "E invece sì" (2021).

Un posto al Sole, le anticipazioni di stasera (martedì 27 febbraio): lite tra Renato e Raffaele, Ornella costretta a intervenire

Le inchieste

Spazio poi alle inchieste in perfetto stile Iene.

Roberta Rei è in Bielorussia, per ceracre i genitori naturai di Olga: l'approfondimento ci ha mostrato una ragazza strappata alla famiglia e cresciuta in un orfanotrofio, per poi essere adottata da una famiglia di Modena. Filippo Roma continua le sue inchieste sul sistema arbitrale in Italia. Alice Martinelli porta l'attenzione sugli scontri avvenuti a Pisa tra militari e studenti manifestanti, offrendo una prospettiva attraverso l'intervista a Sara Costanzo, madre di una delle ragazzine ferite durante l'incidente. Matteo Viviani parlerà di smog.