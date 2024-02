Ernesto Assante morto dopo un malore. «Intelligente, garbato e mai banale»: il mondo della musica piange il grande critico musicale

Il mondo della musica, e non solo, piange Ernesto Assante, lo storico critico musicale di Repubblica. Aveva festeggiato il compleanno da pochi giorni il 12 febbraio, subito dopo il Festival di Sanremo che aveva seguito insieme alla squadra del suo giornale. Se ne è andato a 66 anni, dopo un malore nella serata di domenica per un ictus, poi la corsa in ospedale dove le cure si sono dimostrate purtroppo inutili. Giornalista, critico, blogger, una passione e una curiosità inesauribili per i temi che, dalla musica, il suo primo amore, spaziavano fino alle nuove tecnologie, delle quali era diventato uno dei massimi esperti. Ernesto lascia la moglie Eleonora e le due figlie Costanza e Sofia.

Molti i ricordi degli artisti che lo hanno incrociato nella loro carriera

«La scomparsa di Ernesto Assante è una notizia terribile e dolorosa. Serena Dandini su X. «La leggerezza di Ernesto Assante era il suo modo per rispettare la musica. Mancherà a chiunque altro ami la musica e sa di avere perso chi lo poteva guidare con la discrezione di un suggerimento», dice Luciano Ligabue. «Ernesto Assante è stato uno stretto collaboratore di Fondazione Musica per Roma in tutti questi anni. Innamorato della musica, la sua visione del Mondo ci ha sempre accompagnato in questi anni e aiutato a raccontare la musica nel migliore dei modi. Ciao Ernesto, ci mancherai», il tweet dell'Auditorium di Roma.

Il mondo della musica intero, dagli addetti ai lavori agli artisti italiani, hanno riempito il web di messaggi per Ernesto Assante https://t.co/YdhpO0CLx1 pic.twitter.com/5jNjNiZ7QS — All Music Italia (@AllMusicItalia) February 27, 2024

«Ernesto Assante..che persona per bene e che uomo colto e preparato. Appassionato di umanità.. quanto mi dispiace #ernestoassante ci mancherai moltissimo», scrive Anna Foglietta su X. «Sono addolorato per la scomparsa di Ernesto Assante. Ha raccontato con garbo e intelligenza la musica. Tutta la Musica. Perdo anche una persona amica», il ricordo di Bobo Craxi sui social.

«Scusate ma ho ricevuto una notizia troppo triste. È morto Ernesto Assante, un grandissimo critico musicale, un uomo per bene, uno dei pochi che aveva saputo leggere dentro di me. Non mi dimenticherò mai di te. Grazie per le opportunità che mi hai dato. Riposa in Pace», il tweet di Briga. E ancora: “La mia prima intervista con Ernesto Assante, il cuore a mille e le gambe che tremavano”, dice Giuliano Sangiorgi, voce dei Negramaro.

Diodato dice: «È stato il primo grande giornalista a credere in me, più di dieci anni fa, quando mi invitò nel suo Music Corner. Me la ricordo l’emozione che provai e quella sensazione di qualcosa che si solidificava dentro, una piccola certezza in più. Da allora ci siamo visti tante volte, tante chiacchierate mai banali, sempre la sensazione di avere davanti o dall’altra parte del telefono qualcuno che ci tenesse davvero. Gli ho voluto bene dal primo giorno e il dolore che sento stasera sembra volermelo ricordare per sempre. Ernesto, spero sia iniziato un bellissimo viaggio in un universo pieno di musica meravigliosa, come il tuo sorriso».

Francesco Gabbani: «Tanti i momenti che abbiamo condiviso, dalle prime interviste, a tutto il lavoro svolto per “Ci Vuole Un Fiore”… Non posso non pensare al tuo sorriso, alla tua sensibilità, alla tua grande cultura… Avrei passato ore a parlare con te. Oggi è un giorno molto triste… ti porterò sempre con me! Ciao Ernesto, manchi già!».

«Ciao, Ernesto. Non riesco a crederci. non so cosa dire ma vorrei ringraziarti infinitamente. Per la cura e il rispetto che hai sempre messo in quello che hai fatto, con cultura, intelligenza, dolcezza, ascolto. Senza mai avere preconcetti, mai. Ci mancherai, tantissimo», dice Francesca Michielin. Emma Marrone: «No Ernesto no… che dovevamo parlare ancora di musica… di Roma… di noi. Sono senza parole… mi si è spezzato il cuore. Ciao amico mio.