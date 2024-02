Grande Fratello, le pagelle: Beatrice regina del popolo (9), Perla e Mirko “veri” come le banconote del Monopoli (3), Federico robotico (4)

Grande Fratello, battute finali. Ieri, lunedì 26 febbraio, durante la 39esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini è stato decretato il nome del primo finalista. È Beatrice Luzzi a volare diretta, con la corona che non le è mai caduta, in finalissima. Una buona notizia per lei, e anche per noi perché vuol dire che a breve il reality sta per finire. Vediamo dunque le nostre pagelle della puntata di ieri