Terra Amara, le anticipazioni di oggi (martedì 27 febbraio): Zuleyha prende una decisione importante

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 27 febbraio.

Terra Amara, le anticipazioni di oggi

Zuleyha decide di indire delle elezioni per stabilire chi sarà il nuovo responsabile dei braccianti, rimasto vacante dopo la morte di Saniye. I due candidati, Gaffur e Rasit, cercano in ogni modo di comprarsi i voti dei lavoratori della tenuta per diventare il nuovo "capo".