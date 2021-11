La Vita in Diretta, Alba Parietti e la freccia al veleno contro Selvaggia Lucarelli: «I giornalisti pubblicisti dovrebbero parlar meno»

Che tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli non corra buon sangue è cosa nota. Sono talmente ai ferri corti tanto da essere finite in un’aula di tribunale dopo che a Ballando con le Stelle, una concorrente e l’altra giurata del talent, se ne sono dette di tutti i colori. Ad oggi il rapporto non è ovviamente migliorato anche se Alba si sforza di non parlare della Lucarelli. Ma il colpo la showgirl lo da ugualmente e anche bello forte. La Parietti ospite de La vita in diretta su domanda diretta di Alberto Matano che le ha chiesto un parere sulla lite tra Morgan e la Lucarelli, ha detto che non intendeva parlare della Lucarelli. «Non voglio parlare di Selvaggia, parlo dei concorrenti di Ballando. Noi, e mi ci metto dentro per prima, perché questa cosa è finita anche nelle aule di tribunale, facciamo allenamenti intensi, dal lunedì al sabato con una fatica fisica importante. Quando uno finisce l’esibizione e si trova a essere giudicato su questioni che non hanno nulla a che vedere con il ballo, lì sbrocca».

Alba Parietti al veleno contro la Lucarelli

Alba Parietti quindi non intende parlare della Lucarelli ma intanto la freccia al veleno parte. Nel salotto di Matano, si stava discutendo del corteo no-vax e della testata che è stata ricevuta dalla giornalista, giudice del talent condotto da Milly Carlucci, da parte di un manifestante. Alba ha spiegato il suo punto di vista: «L’aggressività e la violenza vanno sempre punite. Io però credo una cosa. Voglio precisare che sono assolutamente pro vaccini e vorrei che tutti si vaccinassero, ma non è che puoi costringere la gente o toglierle il diritto di manifestare».

La frase "pericolosa"

Ma poi l'arco è carico e la freccia parte: «Io credo che in questo clima bisogna cercare di provocare il meno possibile bisogna cercare di spiegare le cose nel mondo migliore. Secondo me meno parlano le persone come me e i giornalisti pubblicisti ancora peggio, e più parlano i medici, meglio è».

La reazione di Selvaggia

La giornalista per ora non ha replicato con clamore, e sembra voler far cadere la questione ripostando semplicemente il video dell'intervista nel suo Instagram. Una storia in cui sotto le immagini e la voce della Parietti scorre una gif con un uomo sbigottino. Finirà così?