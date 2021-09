Alba Parietti e l'abito "riciclato" al Festival di Venezia: è lo stesso indossato alla sua festa dei 60 anni

Lunedì 13 Settembre 2021, 08:47

Sarà che quell'abito per lei ha un valore speciale. O semplicemente quando scegli l'outfit per un Red Carpet ci tieni che ti stia bene addosso. Sta di fatto che tanti fan che hanno seguito la Mostra del Cinema di Venezia hanno notato che l'abito total black scelto da Alba Parietti per il tappeto rosso era lo stesso - di Versace - che aveva scelto per la festa del suo 60esimo compleanno. A Venezia si è presentata insieme a Cristiano De André, con cui ha avuto una relazione in passato: il figlio del cantautore ha realizzato un documentario per celebrare la vita e la carriera di Fabrizio con alcuni filmati inediti. Ora Alba Parietti e Cristiano De André sono ancora buoni amici.

APPROFONDIMENTI SPORT Marcell Jacobs e Nicole Daza sul red carpet VENEZIA Venezia 78, Leone d'oro a "L'evenement" SPETTACOLI Jennifer Lopez e Ben Affleck a Venezia, baci sul red carpet PERSONE Festival di Venezia 2021, tra tronisti e pseudo-influencer:...

Raffaella Carrà, a Venezia un premio anche per lei. Sergio Japino: «Pochi sanno del suo talento come attrice»

Alba Parietti e l'outfit riciclato

Nulla di male, e ci mancherebbe, a riutilizzare lo stesso vestito che oltretutto aveva utilizzato in un party privato, seppur documentato ovviamente sui social. Ma di certo una scelta in controtendenza rispetto a star e influencer che invece non rinunciano mai a un outfit inedito per occasioni come questa. Era il 2 luglio e in un locale di Milano aveva indossato lo stesso abito in una festa con amici e parenti. Non sentiva il bisogno di cambiare, Alba, che invece l'anno scorso nella 77esima edizione del Festival aveva scelto un abito bianco con tanto di spacco.

I progetti televisivi

Ora Alba Parietti tornerà in televisione con Tale e Quale Show in qualità di concorrente: si trasformerà in tanti personaggi diversi. E lì si che sarà costretta a cambiarsi, inevitabilmente, l'abito di scena.