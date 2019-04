© RIPRODUZIONE RISERVATA

È scoppiata la “mania” a Trieste. Conclusa la seconda stagione della serie tv noir di Raidue con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession girata nel capoluogo del Fvg, l’associazione Casa del Cinema di Trieste ha inaugurato una seconda edizione delle passeggiate cinematografiche «Esterno/Giorno» dedicate alla Porta Rossa e agli altri set allestiti in regione. E i primi appuntamenti sono già sold out.«Con 121 giorni di riprese» da maggio a ottobre 2018, dice il presidente di Fvg Film Commission, Federico Poillucci, «la Porta Rossa di Carmine Elia è la serie più lunga, per permanenza, mai registrata in regione, pari merito con “Volevo fare la rockstar” di Matteo Oleotto girata a Gorizia e Cormons e che andrà in onda a ottobre sempre su Raidue». Per realizzare la seconda stagione sono stati spesi sul territorio «quasi 4 mln euro, tra affitti di location, lavoratori locali, attori del posto, fornitori». Il settore cinematografico contribuisce a creare ricchezza in Fvg: «Ci sono tre indotti che la presenza di serie televisive e cinema in Fvg creano: economico diretto, occupazionale e ritorno dal punto di vista di immagine e promozione della città, più difficile da calcolare». A Trieste arrivano anche turisti cinefili: «Albergatori riferiscono di ospiti che vogliono visitare i luoghi dei set della Porta Rossa, come il quartiere periferico del Melara», casa di Vanessa (Valentina Romani).