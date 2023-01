La Porta Rossa 3, stasera in tv (mercoledì 25 gennaio) su Rai 2: trama e cast della terza puntata della fiction con Lino Guanciale

Come si immaginava sta riscuotendo grandissimo successo la fiction di Rai 2 La Porta Rossa giunta alla sua terza stagione. Ci sono voluti quasi quattro anni dal finale della seconda stagione, ma finalmente La Porta Rossa 3 è arrivata sul piccolo schermo e verrà trasmessa fino al 1º febbraio. Tra casi da risolvere, gialli e misteri, per non parlare dei colpi di scena che non mancano, stasera in tv (mercoledì 25 gennaio) torna alle 21.20 la serie, girata a Trieste, ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, con Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani protagonisti, pronta a svelarci il destino dei vari personaggi, soprattutto di Cagliostro.

La Porta Rossa 3, stasera in tv: trama

Stasera andranno in onda due nuovi episodi. Stando alle anticipazioni, continuano le indagini attorno all'evento del blackout, che ha colpito misteriosamente la città di Trieste. Un messaggio vocale, inviato durante la notte del blackout, farà cambiare le carta in tavola. E la pista d’indagine seguita da Anna (Gabriella Pession), cambia. Rimettendo in discussione tutto, soprattutto il rapporto complicato tra Vanessa (Valentina Romani) e Cagliostro (Lino Guanciale). Intanto Filip (Pierpaolo Spollon), ex fidanzato di Vanessa, è preoccupato per lei, cerca di starle vicino è Paoletto (Gaetano Bruno) è intanto sempre intento ad avere risposte circa la scomparsa di Stella (Eleonora Radonicich), che non ha lasciato alcuna traccia di sè. Per ottenere risposte ricorre alla figura di Andrea.

Il secondo episodio

Il secondo episodio della serata (e sesto, in generale, della serie) vede Paoletto sempre più vicino alla verità. Le informazioni riguardanti la scomparsa di Stella non sono però quelle che si augurava e la verità lo coglie totalmente alla sprovvista. L'uomo deve inoltre continuare ad indagare sull'episodio del blackout: a tal proposito le ricerche della polizia stanno fruttando dei risultati concreti. L'identità dei responsabili sembra ormai certa e la polizia inizia a pedinare i probabili colpevoli.

Il cast

Tutti confermati gli attori delle prime due stagioni del cast de La Porta Rossa, e c'è anche qualche new entry. I tre protagonisti Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani conducono la fiction. Gaetano Bruno è Diego Paoletto, Elena Radonicich è Stella Mariani, Pierpaolo Spollon è Filip, Cecilia Dazzi è Eleonora Pavesi, Carmine Recano è Federico Testa. Ecco i nuovi arrivati nel cast di questa stagione: Katia Grego è Cristina Barbieri, Eugenio Krilov è Andrea Donda, Roberto Zibetti è Ludovico Muric, Nicola Pannelli è il prof. Gabriele Braida, Giulia Sangiorgi è Ksenija Muric, Paolo Mazzarelli è Luka Levani.