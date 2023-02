La Porta Rossa 3, stasera in tv (1° febbraio) l'ultima puntata: Cagliosto tornerà nel mondo dei morti? Le anticipazioni

La Porta Rossa 3, stasera in tv mercoledì 1° febbraio, va in onda alle 21.25 su Rai2 l'ultima puntata della fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Stasera la storia avrà un finale e il pubblico scoprirà (finamente) il destino del commissario Cagliostro e degli altri personaggi, con gli ultimi due episodi ricchi di emozioni e colpi di scena. Lino Guanciale saluta per sempre Leonardo Cagliostro, uno dei personaggi più amati e longevi della sua carriera. Impossibile non aspettarsi un epilogo mozzafiato, atteso ormai da oltre 3 anni.

La Porta rossa 3, stasera in tv l'ultima puntata

Due episodi attesissimi che rappresentano l’epilogo definitivo alle storie di Cagliostro, di Anna e degli altri personaggi che popolano questa serie di culto. Nel primo episodio di stasera, e settimo della stagione, al centro della narrazione l’ultima indagine del commissario Cagliostro e di Vanessa. I due sono ancora sconvolti da quanto accaduto durante la notte di Halloween, e devono fare i conti tanto con il proprio passato quanto con il presente. Quella che affrontano i due protagonisti è un’indagine anche molto personale e dolorosa, che potrebbe finalmente portarli a sciogliere tutti i nodi della loro storia. Nel frattempo Stella si ripresenta da Paoletto, in una storia che è tutta da scrivere. Gli interrogativi sono però anche quello di Filip, diviso tra le ragioni del cuore e il cancellare tutto e ripartire da zero (o quasi).

La trama

La Porta Rossa 3, l’ottavo episodio Il secondo episodio in onda stasera mette definitivamente la parola fine alla fiction, e tutti i personaggi arrivano alla conclusione delle proprie storie personali. Per Cagliostro e Vanessa è il momento di affrontare la sfida più complessa: dare una risposta a tutte le domande che sono rimaste in sospeso, e scoprire finalmente cosa li lega in un modo così forte e indissolubile. La vera domanda, però, è una sola: il commissario Cagliostro riuscirà a varcare la Porta Rossa e a tornare nel mondo dei morti?

Il cast

Confermato praticamente tutto il cast delle prime due stagioni, guidato da Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani. Non mancano, però, anche nuovi arrivi.

Lino Guanciale è Leonardo Cagliostro

Gabriella Pession è Anna Mayer

Valentina Romani è Vanessa Rosic

Gaetano Bruno è Diego Paoletto

Elena Radonicich è Stella Mariani

Pierpaolo Spollon è Filip

Cecilia Dazzi è Eleonora Pavesi

Carmine Recano è Federico Testa