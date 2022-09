Accordo Onza-Garbo: per Maite Bulgari partnership per realizzare film e produzioni internazionali

Onza, casa di produzione indipendente spagnola creatrice di serie di successo come The Department of Time, Little Coincidences, Parot e Hernán e Garbo Produzioni, la società audiovisiva della produttrice e imprenditrice Maite Bulgari, creatrice di serie acclamate dal pubblico come L'Ispettore Coliandro, La Porta Rossa e Il silenzio dell'acqua, hanno siglato un'alleanza industriale strategica con l'acquisizione di una partecipazione della holding di Maite Bulgari in Onza.

Onza incrementa così la propria crescita in Europa, America Latina e a livello internazionale, in particolare attraverso lo sviluppo di progetti congiunti con le società italiane di Maite Bulgari: Garbo Produzioni e Anthos.

I soci fondatori di Onza, José María Irisarri, Gonzalo Sagardía e Nicolás Bergareche, rimarranno azionisti di riferimento e continueranno a dirigere la società. Maite Bulgari, Raúl Ballestero e Stefano Torrisi entreranno a far parte del consiglio di amministrazione. Il presidente di Onza, José María Irisarri, ha affermato: "Siamo molto entusiasti dell'ingresso del gruppo audiovisivo guidato da Maite Bulgari tra gli azionisti di Onza. Significa aprire una nuova fase di crescita in cui condividiamo la visione strategica e l'ambizione di produrre i migliori contenuti dei mercati di lingua spagnola e nei territori correlati come l'Italia, dove Maite ha un grande team di professionisti guidati da Stefano Torrisi”.

Gabriella Pession ne La Porta Rossa

Dal canto suo la vicepresidente Maite Bulgari ha dichiarato “Sono molto felice di aver trovato un partner strategico per noi nel mercato spagnolo e latino-americano, che condivide la mia passione per le storie e l’entusiasmo per la ricerca di contenuti originali nel mondo dell’audiovisivo. Sono convinta che insieme riusciremo a portare avanti un progetto industriale che permetterà di consolidare le nostre competenze e di produrre contenuti di qualità che porteranno le nostre storie in altri territori”.

Gli obiettivi di crescita che i nuovi partner hanno individuato sono la produzione e distribuzione congiunta di contenuti per Spagna, Italia e America Latina. Onza è presente negli Stati Uniti dal 2021 attraverso la sua filiale Onza Américas, LLC., una società che sta producendo attualmente una serie per la piattaforma Vix+ e una serie in formato podcast per Spotify Latam, oltre ad avere diverse commissioni per lo sviluppo di nuove serie televisive per altri clienti.

Paolo Morelli ne L'ispettore Coliandro

Fondata nel 2014 da José María Irisari, Nicolás Bergareche e Gonzalo Sagardía, Onza è una società di produzione audiovisiva indipendente con attività sia in Spagna che negli Stati Uniti, dove produce contenuti per il mercato di lingua spagnola in America Latina. L'azienda produce serie televisive, prodotti di intrattenimento e documentari per i principali operatori televisivi e piattaforme di streaming in tutto il mondo di lingua spagnola. Nel corso degli anni, la società è stata in grado di attrarre i migliori talenti per sviluppare e produrre show di successo e ha sviluppato competenze straordinarie nel fornire servizi di produzione per clienti internazionali in Spagna, combinando l'uso di incentivi fiscali locali e il talento di un team di produzione altamente qualificato.

Garbo Productions è una società di produzione indipendente nata nel 2017 e fondata da Maite Bulgari. La società è da sempre impegnata nell'ideazione e realizzazione di un vasto catalogo di serie televisive, docu-serie e prodotti di intrattenimento di alta qualità, con contenuti originali e di terzi, destinati al pubblico italiano e internazionale. Garbo ha recentemente aperto una nuova filiale spagnola, Garbo Stories, per promuovere progetti internazionali.