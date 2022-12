Stasera in tv, su Rai 1 "La bella e la bestia": il riadattamento cinematografica della celebre favola Disney

Stasera in tv, lunedì 26 dicembre appuntamento con uno dei classici Disney più attesi delle festività. La bella e la bestia (il film) è il riadattamento cinematografico del lungometraggio animato del 1991. Il film è stato scritto da Evan Spiliotopoulos e Stephen Chboskyed è interpretato da un cast corale che comprende Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen ed Emma Thompson.

Gf Vip, la battuta hot di Wilma e il disagio di Daniele: cosa chiede per una notte di sesso

La bella e la bestia, stasera in tv

L'intramontabile favola Disney torna quindi nella versione live-action e in 3D, al centro della trama sempre l'amore di una ragazza, che con i suoi sentimenti, spezza l'incantesimo che ha trasformato un principe in un mostro.

Trama

Villeneuve è un paesino immerso nella provincia francese, dove la vita scorre lenta e monotona. Belle, figlia di Maurice, un eccentrico artista locale, sogna per sé una vita diversa e conta i giorni che la separano da una fantomatica avventura. Un giorno, dopo essere stato attaccato da un branco di lupi sulla strada del mercato, Maurice trova rifugio in un castello in rovina, non sapendo che quel luogo oscuro e misterioso è in realtà la dimora di una temibile Bestia.

Il padrone del castello, su tutte le furie per l'intrusione, rinchiude il malcapitato in una torre gelida e Belle, preoccupata, si mette alla sua ricerca. L'unico modo per liberare il padre è prendere il suo posto: la ragazza finisce ospite forzato di quel luogo maledetto, dove gli abitanti hanno le sembianze di oggetti d'arredo parlanti e il loro padrone è un mostro sgarbato e senza cuore. Ma lei, che è di temperamento forte e coraggioso, non si piega agli ordini che le vengono impartiti e non perde occasione per farsi valere. Solo dopo una disavventura nei boschi e un salvataggio tempestivo, la diffidenza iniziale si dissolve e Belle scorge, sotto la spessa pelliccia e l'aspetto animale, il lato più gentile e generoso della Bestia, scopre di condividere con lui la passione per i libri e fra i due nasce una tenera amicizia.

Il candelabro Lumière, l'orologio Tockins, la teiera mrs Brick e tutti gli altri, cominciano a sperare che Belle sia davvero quella giusta, la ragazza che con la forza del suo amore potrà spezzare l'incantesimo.

Uomini e Donne, i protagonisti fanno gli auguri di Natale cantando una canzone in inglese: ecco cosa non è sfuggito ai fan