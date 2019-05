Kikò Nalli abbandona il Grande Fratello per amore? Gli ultimi aggiornamenti

Kikò Nalli pronto a lasciare la Casa del Grande Fratello 16? Pare che l'haistylist di Sabaudia sia in profonda crisi. Dopo aver ricevuto la lettera di Ambra, per la quale avrebbe perso la testa, l'ex marito di Tina Cipollari starebbe pensando di abbandonare il reality. Lo riporta il sito 361magazine. Kikò Nalli potrebbe lasciare la Casa di Cinecittà proprio lunedì, durante la diretta. Il parrucchiere, dopo aver dichiarato di avere un debole per la prof, aveva fatto un passo indietro per i figli. Adesso però, dopo aver ricevuto la lettera di Ambra, sembra pensare solo a lei e potrebbe essere pronto a lasciare tutto.

Kikò Nalli è il concorrente più amato nella Casa e tra il pubblico. Lunedì abbandonerà davvero il reality per amore? Staremo a vedere.

