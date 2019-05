Grande Fratello, Barbara D'Urso sbotta con Kikò Nalli e difende Michael Terlizzi: «Presa per il c***»

Franco Terlizzi, il papà di Michael è entrato in diretta nella casa del Grande Fratello 2019 perché è davvero arrabbiato con i ragazzi della casa per aver preso in giro il figlio a causa di un problema fisico. Sotto accusa in particolare Kikò Nalli che lo ha chiamato calamaro: «Ti rendi conto - ha detto la D'Urso - che se chiami calamaro un ragazzo con un problema ad un braccio è una presa per il c***»

Concorrenti freezzati, Franco Terlizzi ex concorrente dell'Isola dei Famosi, entra nella casa del Grande Fratello 2019. Michael non rispetta il freeze e si fionda tra le braccia del padre in lacrime.

Franco parla ai ragazzi: «Ci abbiamo messo 32 anni per fargli capire che lui non ha niente, ma perchè lo prendete in giro? - dice Franco - Lui è quello che vedete, un bravo ragazzo. Mi riferivo a Kikò che è padre di famiglia e lo chiama calamaro». «Io lo chiamo sgranocchione perchè mangia qui e li, ma non dire così perchè mi uccidi. Sono solo soprannomi che do a tutti. Non mi permetteri mai di dire una cosa del genere». Tutti i ragazzi nella casa corrono in difesa di Kikò.

«Sono felice di aver chiarito questa cosa, ma mettiti nei panni di chi guarda la tv, di una madre o di un padre - Kiko carca di ribattere e fa infuriare la D'Urso - ma lo comprendi che se chiami calamaro un ragazzo con un problema ad un braccio è una presa per il c*lo? E' stata una coincidenza e l'abbiamo capito».



