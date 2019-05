Grande Fratello, Francesca De Andrè in lacrime per il fidanzato: «Che schifo, non doveva andare a casa mia»

Francesca De Andrè in lacrime al Grande Fratello, e per lei il reality sta diventando una corsa a ostacoli. Ogni settimana c'è una polemica o storia che la riguarda. Durante la diretta della quinta puntata, Barbara D'Urso le ha mostrato le foto del suo fidanzato in compagnia di una bionda misteriosa: «Che schifo! A casa mia?».

Francesca De Andrè va nella stanza dei superled, la D'Urso le mostra le foto di Giorgio, il suo fidanzato, in compagnia di una bionda di nome Rosi.

Alla notizia che i due hanno passato la notte insieme Francesca resta a bocca aperta: «Che schifo! A casa mia? A parte il pessimo gusto lui ha parlato? Questo per me è un film. Chi è questa? Ma poi che pessimo gusto (commentando le foto della bionda influencer)».

«La cosa che mi ha sorpreso -le dice la D'Urso - è che non è una ripicca, perchè quello che hanno detto a Domenica Live è che si tratta di una storia che va avanti da più settimane».

«Credevo di averne passate abbastanza nella mia vita - commenta furiosa Francesca - Devo ancora realizzare, sto tremando, ho la nausea. In ogni caso non dò colpa alle donne, l'omm adda fà l'omm».

