Gf, Michael Terlizzi si dichiara a Cristian Imparato e il cantante lo rifiuta. La realtà però è un'altra...

Grande Fratello 16, Michael Terlizzi si sarebbe dichiarato a Cristian Imparato. Il figlio dell'ex naufrago Franco avrebbe fatto una proposta in piena regola all'ex bambino di Io canto. Ricevendo però un bel due di picche. Nei giorni scorsi, era stato lo stesso Imparato a spingere Terlizzi a dichiarare la sua omosessualità. Ma Michael aveva sempre negato. Ora la proposta, ma la realtà non è come sembra...

Nella Casa, i concorrenti avrebbero "giocato" a Uomini e Donne, fingendo di partecipare a un trono gay. Terlizzi nei panni del corteggiatore e Imparato in quelli di tronista. Kikò Nalli avrebbe interpretato l'ex moglie Tina Cipollari.

Michael Terlizzi nei giorni scorsi si sarebbe infastidito per le illazioni su una sua presunta omosessualità. Adesso il gioco con Cristian Imparato. Pace fatta? Staremo a vedere.



