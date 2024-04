Isola 2024, Edoardo Franco è già una star. Il siparietto con Sonia (e la gaffe in diretta): «Fai anche lo psicologo?». Lo chef: «No ci vado dallo psicologo»

In qualche ora in tv Edoardo Franco, ex vincitore di Masterchef, ha già conquistato tutti a L'Isola dei famosi 2024. E non solo per il suo mullet. È simpatico a suo agio di fronte le telecamere e spara perle che in un attimo diventano meme. Anche dai test fisici, in cui non brilla, non si tira indietro, arriva ultimo alla prova leader, ma pazienza. Il popolo web già lo ama.

Edoardo Franco all'Isola, gli utenti già lo amano

Il momento più esilerante durante le nomination. Vladimir Luxuria si raccomanda con i naufraghi: «Non voglio sentire frasi banali come “Non li conosco abbastanza, non so chi votare”.

In studio tutti ridono e Sonia confessa: «Io lo amo!» Poi chiede al naufrago: «Ma fai anche lo psicologo?» Lui, senza peli sulla lingua chiosa: «No, ci vado dallo psicologo!»