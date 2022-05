Isola dei Famosi 2022, Roger "sceglie" Estefania (ma nessuno gli crede). La reazione di Beatriz: «Non dureranno. Lui non è preso»

Arriva il momento tanto atteso della quattordicesima puntata de L'Isola dei Famosi 2022. Roger Balduino chi avrà scelto tra Beatriz Marino ed Estefania Bernal?

Estefania abbandona la Palapa proprio mentre l'ex fidanzata di Roger vi fa il suo approdo. Beatriz vuole la verità perchè secondo lei lui non è stato sincero con lei. Si vuole mostrare serena e tranquilla la naufraga, ma la verità è un'altra: anche Estefania comincia a dubitare.

Isola dei Famosi 2022, il confronto choc tra Roger e Beatriz: «Non amo Estefania. Mi piace ancora Bea, ma non voglio starci»

Isola dei Famosi 2022, per Roger è la resa dei conti

Beatriz arriva in Honduras per chiarire con l'ex ragazzo e lui va in confusione. «Non sono innamorato di Estefania e Beatriz è la donna che ho amato di piuì nella vita». insomma questi giorni per Roger non sono stati facili, ma neanche per la Bernal che sola su Playa Sgamada con Licia Nunez si è tormentata con domande e dubbi. «Beatriz non è il passato ma è ancora il presente. Sinceramente io non mi fido di lui. Perchè lui ha lasciato il numero della ex alla produzione? E perchè difende sempre Beatriz?» Le domande di licia non fanno stare serena Estefania. «Io dubbi non ne ho per quello che io e Roger ci siamo detti, ma la mia è una posizione super scomoda perchè io non posso prendermela con lei. Non ho dormito sonni tranquilli sapendo che hanno dormito insieme mi piacerebbe sapere»

Il faccia a faccia (a tre)

Stasera il modello sembra avere le idee chiare: «Voglio la sua amicizia perché lei è stata la donna più importante per me». Ma chi ancora non sa nulla è Estefania che arriva con una barca. Roger neanche si alza e tutti si chiedono il perchè ma lui spiega che è stanco. «Mamma mia che passione pensa dopo 10 anni di matrimonio che succede....», Luxuria non si trattiene.

La reazione di Estefania

Roger in questi giorni è stato molto confuso. Beatriz è stata la sua fidanzata piu' importante che gli ha fatto perdere la testa, Estefania la donna che in Honduras ha scelto come compagna, ma non la conosce bene e ci tiene a sottolinearlo. Tutti i naufraghi sono certi che tra Roger e la ex nulla sia ancora finito.

La Bernal finalmente vede le clip di tutto quello che è successo in questi giorni. «Tutto può cambiare. Forse ora si è accorto che è innamorato di lei. neanche io sono innamorata di lui è troppo presto. Anche io sono molto presa ma non sono innamorata». Ilary ha dovuto insistere per estorcere qualcosa in piu'. «Non so cosa gli passa per la testa a lui» e poi si rivolge direttamente a lui: «te cosa vuoi da lei?»

Isola dei Famosi 2022, Beatriz (in Honduras) chiude con il suo ex Roger: «Mi hai delusa, non mi cercare più». La reazione del naufrago

«Io le voglio bene, ci siamo chiariti, io la amo sempre ma non è amore di fidanzati», anche Beatriz dice la sua: «Mi ha chiesto scusa e salviamo un'amicizia». L'ex di Roger pensa anche che tra estefania e Roger durerà poco: «Ma non c'entro io, ma lui non lo vedo preso, non gli è mancata lei per niente»

L'Isola dei Famosi, Beatriz (ex di Roger) andrà in Honduras. A Estefania dice: «Lui ti sta mentendo»

La scelta del modello

La situazione per Estefania non è comodissima: «L'importante per me è che si siano chiariti». Roger ha una collana da mettere a chi ha scelto tra le due donne. «Beatriz è la donna che ho amato di piu'. Estefania la conosco da poco ma mi piace, mi fido di lei....» ma non prende una decisione. Dopo vari sollecitazioni sceglie Estefania: «Voglio conoscerla fuori da qua perché mi piace». Ma nessuno gli crede.