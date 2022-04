L'Isola dei Famosi, Beatriz (ex di Roger) andrà in Honduras. A Estefania dice: «Lui ti sta mentendo»

Dopo pochi minuti dall'inizio della puntata è arrivata subito la prima sorpresa, con tanto di annuncio inaspettato per i telespettatori. Nello studio dell'Isola dei Famosi nella decima puntata è tornata Beatriz, l'ex fidanzata di Roger che questa volta ha parlato nuovamente con Estefania Bernal. E Ilary Blasi ha annunciato: «Beatriz andrà sull'isola per parlare di persona con Roger».

Beatriz, il confronto con Estefania «Lui ti sta mentendo»

Dopo avere invitato nuovamente in studio Beatriz, la padrona di casa Ilary Blasi ha aperto il collegamento sull'Isola chiedendo un nuovo confronto con Estefania.

La bella spagnola, che al momento vive la sua love story sull'isola con Roger è apparsa subito scocciata dal dover parlare con l'ex del modello: «Io sapevo già tutto dall'inizio» ha detto «Anche io ho un ex fidanzato, sono stata fidanzata 4 anni e ora abbiamo un bellissimo rapporto. Ma il consiglio che posso dargli è andare avanti».

Immediata la risposta di Beatriz, che ha accusato Estefania di non avere "solidarietà femminile": «Siamo diverse, io non parlo di argomenti che non so nè di persone che non conosco. Tu non sai niente di quello che ho vissuto con Roger. E tu come donna mi dispiace che non ti sai mettere nel posto di un'altra, complimenti sei bellissima ma ti manca "sorellanza" (solidarietà femminile)». e poi le ha detto di aprire gli occhi: «Roger sta mentendo, non sta dicendo tutta la verità, la storia con me non era finita. Prima di partire stavamo insieme». Ma Estefania è stata irrimovibile e ha ribadito di fidarsi di lui. E subito è arrivata la frecciatina: «Buona fortuna se ti fidi di lui che conosci da 3 settimane certo».