Isola dei Famosi 2022, Beatriz (in Honduras) chiude con il suo ex Roger: «Mi hai delusa, non mi cercare più». La reazione del naufrago

«Non ti riconosco più Roger, non mi cercare più una volta tornato in Italia». Beatriz Marino è già in Honduras pronta ad incontrare il suo (ormai) ex fidanzato Roger Balduino. Il modello non sa che lunedì 2 maggio Beatriz lo incontrerà per un faccia a faccia ma stasera Ilary Blasi a L'Isola dei Famosi 2022 fa recapitare al modello una lettera della sua ex. «Ciao Roger, sto pensando in questi giorni a come sono andate le cose, a come mi hai parlato quando sono venuta in puntata. – ha esordito nella lettera la brasiliana – La cosa che più mi ha ferita è come hai sminuito la nostra storia. Tu mi hai sempre detto: ‘Qualsiasi cosa succederà, sarò sempre al tuo fianco’.»

Nel videomessaggio si alternano le foto della loro love story, e il testo continua: «Abbiamo vissuto cose importanti, come quando sei venuto per la prima volta a casa mia in Brasile o quando sono venuta a casa tua a conoscere tua mamma, tuo figlio, il primo compleanno che abbiamo festeggiato insieme, il primo Capodanno, San Valentino»

Beatriz Marino chiude definitivamente con con Roger dopo aver visto che il ragazzo si è gettato nelle braccia di Estefania Bernal: «Dopo tutto questo che abbiamo vissuto, mi hai parlato in un modo che dimostra solo che non hai rispetto per la nostra storia. Io non ti riconosco più, non mi cercare più, per me finisce qui!» chiude nella lettera.

La decisione del modello

Lui, però, conferma la volontà di vivere la sua storia con la naufraga, ammettendo di non provare più nulla per Beatriz: «La nostra storia è stata bellissima ma io ho voluto lasciarla perché non sentivo più quello che sentivo all’inizio»