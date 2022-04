Isola dei Famosi 2022, Roger crolla in diretta: «Ho un figlio ma la madre mi vieta di parlare di lui»

L'Isola dei Famosi 2022, Tutto può cambiare. Il claim del reality condotto da Ilary Blasi fa centro anche quest'anno e anche dei naufraghi di cui pensavamo di sapere tutto scopriamo indiscrezioni che finora erano rimaste segrete o quantomeno riservate. Nel ciclone del gossip ci è finito ieri Roger Balduino. Il modello in coppia con Estefania Bernal, non solo nel gioco, ieri è crollato nella diretta. Durante le nomination il modello non è riuscito a trattenere le lacrime. «Devo fare gli auguri a una persona speciale». Poi un fiume di lacrime. Poi le parole della fidanzata hanno un po' depistato gli ascoltatori: inizialmente infatti Estefania ha dichiarato che gli auguri fossero per un amico speciale. Ma la verità è che il messaggio era per il figlio. Infatto Roger ha un figlio di 11 anni. Non un segreto per chi segue, almeno sui social, il modello.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Isola dei Famosi, Roger Balduino TELEVISIONE Isola 2022, Roger Balduino conquista tutte PERSONE Isola dei Famosi 2022, Estenia Bernal incanta TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, è passione tra Roger ed Estefania:... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, scatta il bacio tra Roger ed Estefania:... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Zequila smaschera Estefania:... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, arriva la (ex) fidanzata di Roger:...

Isola dei Famosi 2022, Roger scoppia a piangere in diretta

Endrick, questo il nome del figlio di Roger Balduino, che ha spento ieri 11 candeline. In un primo momento, in realtà, Roger ha detto di voler fare gli auguri a un suo caro amico di nome Endrick, versione confermata dalla compagna di viaggio. Poi il naufrago è scoppiato in un pianto inarrestabile, che nessuno riusciva a spiegarsi. In studio e i telespettatori si sono subito preoccupati credendo che fosse accaduto qualcosa a questo amico, invece la spiegazione era più semplice: Roger ha tentato di camuffare gli auguri a suo figlio. Ci ha provato, ma non ce l’ha fatta e ha vuotato il sacco dicendo che era suo figlio. La Bernal lo ha aiutato a parlare, perché lui tra le lacrime non riusciva a farlo.

Isola dei Famosi 2022, arriva la (ex) fidanzata di Roger: «Ha detto di amarmi ancora», gelo in Honduras. Estefania: «Vuole pubblicità»

Il modello e il divieto di parlare del figlio

Poi aiutato dalla fidanzata Roger ha spiegato che non può parlare del figlio nel reality per questioni legali. «La madre non vuole e non posso dire nulla di lui qua». Ilary Blasi si è subito preoccupata chiedendo al naufrago se lui potesse vederlo e sentirlo. «Si ci sentiamo tutti i giorni quando non sono qua e posso vederlo, ma non posso nominarlo all'interno di questo reality». pare quindi che la mamma di Endrick abbia vietato all'ex compagno di coinvolgere il figlio in questa sua esperienza televisiva.

Isola dei Famosi 2022, Zequila smaschera Estefania: «Bugiarda, ti piace Jeremias non Roger». Poi attacca il modello: «Eri ubriaco»

Chi è l'ex compagna del naufrago

La verità è che nonostante Estefania abbia confuso le idee dei telespettatori dichiarando che Roger non aveva mai svelato a nessuno di avere un figlio (probabilmente riferendosi solamente ai compagni di viaggio), il modello non ha mai nascosto Endrick. Anzi, la bacheca Instagram è piana di foto insieme a lui. Padre e figlio appaiono uniti e felici insieme. Roger riesce a vederlo poco perche Endrick vive in brasile, ma appena può vola da lui. Il piccolo nel suo Paese gioca a calcio. Ma della mamma non si sa nulla, se non che più di 11 anni fa ha avuto una relazione con il naufrago dell'Isola.