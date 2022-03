Lory Del Santo, dalla morte dei figli al (giovanissimo) fidanzato: il ritorno all'Isola dei Famosi

Partecipò all'Isola dei Famosi nel 2005, classificandosi al terzo posto. E ora Lory Del Santo a 63 anni si rimette in gioco partecipando con il suo fidanzato Marco Cucolo, più giovane di lei di 30 anni, alla sedicesima edizione del programma condotto da Ilary Blasi, con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti.

Età, lavoro e carriera

Loredana Del Santo, nota come Lory, è nata a Povegliano, in provincia di Verona, il 28 settembre del 1958. Dopo un'infanzia segnata dalla povertà, a 16 anni esordisce come valletta al Festivalbar 1975. Nel 1980 è a Miss Universo per rappresentare l'Italia, nell'81 partecipa al programma Tagli, ritagli e frattaglie, condotto da Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo. Seguono una serie di film di genere - tra cui W la foca e La gorilla - poi trasmissioni cult come Drive In, Sponsor City e Bum Bum all'italiana. Impazza tra piccolo e grande schermo, ma negli anni '90 si prende un lungo periodo di pausa dalle scene per poi tornare in tv nel 2003 nella trasmissione di Rai2 Stupido Hotel. Nel 2005 partecipa all'Isola dei Famosi e si classifica al terzo posto, tornando alla ribalta televisiva e della cronaca rosa. Frequenti le sue ospitate in talk e altri reality tra cui La Fattoria, nel 2009, Pechino Express, nel 2016, e il Grande Fratello Vip nel 2018. Dal 2014 al 2017 gira come regista la web series The Lady.

Vita privata

Lory Del Santo è fidanzata da 7 anni con Marco Cucolo, modello trentenne che partecipa con lei all'Isola dei Famosi. Non si è mai sposata. Negli anni '90 è stata spesso protagonista delle prime pagine dei rotocalchi per i suoi flirt famosi, come quello con il ricco imprenditore saudita Adnan Khashoggi. Tra amori e notti di passione confessate ci sono anche i nomi di George Harrison, Richard Krajicek, Dodi Al Fayed, Roberto Mancini e Gianni Agnelli, ma le sue storie più importanti sono state quelle con il chitarrista Eric Clapton - dal quale ha avuto il primo figlio, Conor, morto a soli 5 anni - e Silvio Sardi, padre dell'altro figlio, Devin.

L'amore con Eric Clepton

Eric Clepton e Lory Del Santo si sono conosciuti nell'85 in un locale di Milano, durante la la tournée italiana del chitarrista. Lui allora era sposato con la modelle Pattie Boyd ma perse la testa per la showgirl, a cui dedicò la canzone Lady of Verona. "Mi ricordo bene la sera in cui ci siamo conosciuti. Io non sapevo chi fosse, non volevo incontrarlo" aveva raccontato tempo fa Lory in un'intervista, aggiungendo ogni dettaglio: "Mi ha chiesto subito di passare con lui la notte. E' stato immediato. La sera stessa mi ha chiesto di andare a letto con lui, gli ho detto no e gli ho lasciato il mio numero". Il giorno dopo erano di nuovo insieme e iniziò così una relazione non lunghissima ma molto intensa. La showgirl rimase incinta poco dopo e nell'agosto del'86 nacque il figlio Conor.

La morte dei figli

Il 20 marzo del 1991, a New York, il primo figlio di Lory Del Santo morì tragicamente a 5 anni. Conor precipitò dal 53esimo piano di un grattacielo, davanti agli occhi della tata, gettandosi inconsapevolmente da una porta-finestra lasciata aperta da un addetto alle pulizie. Il bambino si trovava in città con la mamma per incontrare il padre, Eric Clapton, che dopo questa tragedia gli dedicò la canzone Tears in Heaven.

Ddopo tanti anni di silenzio, Eric Clapton, nella sua biografia, ricordò la morte del figlio, Conor Loren, così: “Il salotto su un lato aveva finestre che andavano dal pavimento al soffitto e potevano essere inclinate di novanta gradi per essere lavate. Quella mattina il custode stava lavando le finestre e le aveva temporaneamente lasciate aperte. Conor correva per l’appartamento, giocando a nascondino con la tata e, mentre Lory era stata distratta dal custode, che voleva avvisarla del pericolo, era entrato di corsa nella stanza e si era lanciato direttamente dalla finestra“.

Ad agosto del 2018 Lory Del Santo ha rivissuto lo stesso dramma: suo figlio Loren, nato da una relazione tenuta segreta, si tolse la vita a vent'anni. Il ragazzo soffriva di anedonia, come rivelò la showgirl: "Dopo quanto successo, è stata fatta una investigazione. Si è andati a cercare cosa poteva dare una spiegazione. Abbiamo trovato, grazie all'aiuto di persone competenti, prove inequivocabili che aveva questa malattia, la anedonia. Alla maggior parte della gente questo temine non dirà niente. Ma è una patologia terrificante che hai sottopelle come nascosta, sommersa e non evidente. Chi ha questa patologia riesce a far credere che qualsiasi specialità abbia faccia parte del suo carattere. E' una malattia del cervello che porta alla degenerazione delle cellule cerebrali. E' mancanza di desiderio". Lory Del Santo ha un altro figlio, Devin, avuto dall'ex compagno Silvio Sardi.