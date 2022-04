Isola dei Famosi 2022, sbarca in Honduras Licia Nunez: dal coming out alla storia con Imma Battaglia

Nuovi naufraghi in arrivo a L'Isola dei Famosi 2022. Dopo l'abbandono di Patrizia Bonetti (per ustioni) e di Silvano Michetto (per aver bestemmiato in diretta) stasera sono pronti a sbarcare in Honduras due nuovi concorrenti. Prima tra tutti è Licia Nunez pseudonimo di Licia Del Curatolo.

Isola dei Famosi 2022, sbarca in honduras Licia Nunez: ecco chi è

Licia, classe '80, inizia la sua carriera a 17 anni come modella poi dal 2003 per lei si aprono le porte della tv. L'esordio come attrice nel film Alla fine della notte, di Salvatore Piscicelli poi per la pugliese arriveranno diversi spot fin quando approda a Incantesimo. Da qui per la Nunez la strada è segnata: Vivere, poi ancora R.I.S. fino a Le tre rose di Eva, fiction di Canale 5 che le porta la grande popolarità. Poi Licia si tuffa nei talent e reality: nel 2009 partecipa alla quinta edizione di Ballando con le stelle, mentre nel 2020 è al Grande Fratello Vip.

Grande Fratello vip, bacio tra Licia Nunez e la fidanzata Barbara Eboli: «Attenta, non mi ritrovi più»

Il coming out e la storia con Imma Battaglia

Nonostante nel suo curriculum ci siano molte esperienze importanti Licia Nunez diventa popolare per la sua lunga e tormentata storia con Imma Battaglia. La loro storia d'amore è durata dal 2004 al 2010, fino a quando l'attivista Lgbt ha conosciuto Eva Grimaldi, che ha sposato qualche anno dopo. Con un'inaspettato coming out, fu Licia durante un'intervista nel 2012 a dire: «Il mio cuore appartiene a una donna». Era la prima volta, allora, che parlava della relazione con l’attivista e politica Imma Battaglia. Al Gf Vip fu l'attrice a dichiarare di essere stata tradita, versione smentita dalla Battaglia, che invece assicurò di essersi avvicinata a Eva Grimaldi quando si erano già lasciate. Tra loro oggi non ci sono più rapporti.

Gf Vip, Licia Nunez lasciata dalla fidanzata con un post su Fb: «Hai superato il limite»

La relazione con Barbara Eboli

Archiviata la relazione con Imma Battaglia, Licia ha avuto un'altra importantestoria con l'imprenditrice Barbara Eboli, incontrata in un periodo per lei molto difficile. Le due donne state insieme quattro anni, dal 2017 al 2021, e con lei l'attrice voleva un figlio. Hanno avuto un momento di crisi durante il reality condotto da Alfonso Signorini, superato quando la Nunez è uscita dalla Casa di Cinecittà, ma qualcosa ormai si era rotto. Si sono lasciate l'anno scorso e da allora Licia non ha più fatto sapere nulla della sua vita sentimentale.