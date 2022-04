Isola dei Famosi 2022, nubifragio e invasione di granchi in Honduras: diretta a rischio? In gioco due nuovi naufraghi

Torna alle 21.40 L'Isola dei Famosi 2022 per la settima puntata. Per i naufraghi capitanati da Ilary Blasi, con l'aiuto di Alvin, stasera cambieranno di nuovo le regole di gioco. D'altronde il motto di quest'anno è Tutto può cambiare e così è. Le coppie stasera verranno divise. Fratello e sorella, madre e figlio, fidanzato e fidanzata da stasera sarà tutti contro tutti. I concorrenti saranno da oggi 11 aprile divisi in due squadre e solo una delle coppie avrà la possibilità di continuare a gareggiare insieme.

A creare sempre più scompiglio ci si mette anche il meteo, che non è per niente clemente con i naufraghi. Alvin aveva già mostrato ieri che le condizioni non erano affatto ottimali e gli stessi naufraghi hanno avuto non poche difficoltà. «Giornata di nubifragi sul’isola! Scroscioni di pioggia quindi giornate intense anche per i naufraghi! Vi tengo aggiornati su cosa succede!» Le condizioni di sicurezza vengono monitorate costantemente e fino a qualche ora fa c'era anche il rischio che la diretta di stasera saltasse, ma guardando le previsioni in Honduras sembrerebbe che il sole sia forte e alto. Per questo motivo, è improbabile che la puntata dell'Isola dei Famosi di stasera possa essere in qualche modo rinviata.

E il maltempo ha portato anche un altro problema per i naufraghi: un'invasione di granchi. Insomma per i concorrenti la sopravvivenza si fa sempre più ostica.

Nomination

Inoltre, una coppia tra Ilona Staller e Nicolas Vaporidis, Floriana Secondi e Clemente Russo dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada.

Nuovi naufraghi in arrivo

Dopo l'abbandono di Patrizia Bonetti che è dovuta tornare in Italia per le ustioni e la squalificazione di Silvano Michetti per aver bestemmiato in diretta le sorprese non terminano e questa sera, ci saranno due nuovi ingressi: Marco Senise e Licia Nunez sono pronti a sbarcare sulle spiagge dell’Honduras per unirsi agli altri naufraghi. Come prenderanno il loro arrivo?