Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci svela le 12 maschere: ecco qualche anticipazione e la data d'inizio

Torna venerdì 11 febbraio Il Cantante Mascherato. Il fortunato show Rai condotto da Milly Carlucci e giunto alla sua terza edizione terrà compagnia ai telespettatori per ben 6 puntate. Ovviamente come da regolamento i nomi dei vip che si esibiranno sono segreti e invece è stata la conduttrice stessa a svelare i nomi delle 12 maschere (3 in pià rispetto alle scorse edizioni) che stupiranno il pubblico. Volpe, Lumaca, Gallina Bluebell, Baby Pinguino, Cavalluccio Marino, Camaleonte, Pesce Rosso, Medusa, Pastore Maremmano, Soleluna, Aquila, Drago. Il compito della giuria e dei telespettatori oltre a votare le performance migliori sarà quello di capire chi si nasconde dietro al travestimento. Ma già dai social si capisce che la cosa non sarà semplice: «E anche quest’anno non si indovina nemmeno uno». La Carlucci per ora non lascia trapelare nessun indizio sulla possibile identità degli artisti e i fan della trasmissione sono sempre più curiosi. Ovviamente i nomi dei big che si nascondo dietro la maschera non verranno rivelati finchè non saranno eliminati

Il Cantante Mascherato, la giuria

Sul tema giuria la questione pare ancora in alto mare. Secondo gli ultimi rumors saranno riconfermati solo Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. Lasciano il posto Patty Pravo, presente fin dalla prima edizione, e Costantino della Gherardesca, approdato nel programma nel 2021 insieme alla Balivo. Al loro posto tra i nomi papabili che potrebbero arrivare spuntano quello di Arisa o Morgan, reduci dal successo di Ballando con le Stelle, sempre insieme a Milly Carlucci. La prima, tra l’altro, ha partecipato al Cantante Mascherato nel 2020: era il Barboncino.

Chi si nasconde dietro la maschera?

Secondo le indiscrezioni che circolano in rete i vip che potremmo trovare in gara nel programma sono: Giancarlo Magalli, Edoardo Bennato, Pierpaolo Pretelli, Cristina D’Avena, Giorgio Vanni, Enrico Brignano, Ivana Spagna, Giorgio Panariello, Fiordaliso, Paolo Kessisoglu, Marco Carta, Sabrina Salerno, Stefania Orlando, Paolo Fox.

Novità e vecchi vincitori

Teo Mammuccari nei panni di Coniglio è stato il vincitore della prima edizione mentre alla seconda ha trionfato Red Canzian travestito da Pappagallo. Non tutti lo sanno ma Albano ha partecipato alla versione italiana dello show nei panni del Leone mentre in quella spagnola ha fatto chiacchierare come Girasole. E per questa terza edizione novità anche nella squadra: Simone Di Pasquale è infatti il nuovo coreografo al posto di Raimondo Todaro che ha scelto di balzare a Canale 5 per diventare docente dad Amici. C'è invece la conferma di Sara Di Vaira. La ballerina di Ballando con le Stelle ricoprirà il ruolo di investigatrice a bordo campo, un ruolo che già ricopriva nella scorsa edizione. Appuntamento, dunque, a venerdì 11 febbraio 2022. Ne vedremo delle belle