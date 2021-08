Ilary Blasi, Star in the Star simile al Cantante mascherato di Milly Carlucci? Come funziona

Sta per debuttare un nuovo programma in tv: si chiama Star in the Star e sarà condotto da Ilary Blasi, la somiglianza con un altro programma però sta facendo discutere i fan. Come funziona il gioco Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Milly Carlucci e le sue parole sulla conduttrice Mediaset: cosa pensa di lei e del programma di Canale 5