Il Cantante Mascherato, al via la semifinale della seconda edizione. Le anticipazioni della puntata

Torna Il Cantante Mascherato con una nuova puntata: il talent game show di Rai 1 andrà in onda venerdì 19 febbraio alle 21:25, tra sfide mozzafiato e colpi di scena. Arrivate ormai alla semifinale della seconda stagione, le maschere rimaste in gara dovranno contendersi l'ultimo posto disponibile per la finale: nella serata di domani, infatti, ben due cantanti dovranno rivelare la loro vera identità e mostrarsi per la prima volta al pubblico. "Il Cantante Mascherato" è realizzato da Rai1 in collaborazione con EndemolShine Italy.

APPROFONDIMENTI RAI UNO Il cantante mascherato 2, arriva il «super investigatore»... SPETTACOLI Ballando con le Stelle, la prima semifinale TELEVISIONE “Il Cantante Mascherato”, la confessione di Valerio...

Cari amici venerdì 19 febbraio la semifinale de #ilcantantemascherato ❣️ doppia eliminazione e una grande prova speciale. Scopriamo insieme chi si nasconde dietro la maschera! @IlCantanteRai1 pic.twitter.com/TAp6q1pORL — Milly Carlucci (@milly_carlucci) February 17, 2021

Il cantante mascherato 2, arriva il «super investigatore» Al Bano: le anticipazioni della puntata

Senza musica

La sfida più sorprendente di questa semifinale, mai vista prima in nessuna altra versione del format, consiste di una manche speciale in cui i cantanti mascherati si esibiranno senza strumenti e cori, semplicemente con la loro voce. Unico indizio che potrà aiutare sia la giuria in studio, sia il pubblico da casa. A guidare il talent game show è Milly Carlucci, l'amata conduttrice di Ballando con le Stelle. Al suo fianco troviamo i cinque giurati di questa edizione: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Che nel corso delle settimane hanno appassionato il pubblico con la loro voglia di giocare, tentando di indovinare come abili Sherlock Holmes chi si nasconde dietro ogni maschera.

Milly Carlucci ospite del Messaggero.tv (Dalla Mura/Ag.Toiati)

Il voto

In ogni puntata sono loro insieme al pubblico a casa tramite il voto social - tramite gli account Instagram, Facebook e Twitter del programma a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara. Ma quest’anno la squadra del Cantante Mascherato si è arricchita di un vero pool investigativo, introdotto per contribuire attivamente alle indagini. A guidare i 30 detective, il Commissario Capo Simone Di Pasquale e l’Ispettore di Polizia, Sara Di Vaira. Anche loro dovranno cercare di indovinare l’identità dei concorrenti e, ascoltando le loro performance canore, faranno supposizioni e ipotesi, cercando di cogliere ogni indizio utile, avendo il privilegio di poter vedere la maschera dal vivo e a pochi metri di distanza.

Queste le ipotesi dei nostri giudici ⚡️

Voi ne cosa pensate?

Rivedi l'esibizione di ORSETTO🧸 per trovare qualche indizio in più 👉🏼 https://t.co/y098tushCP#IlCantanteMascherato pic.twitter.com/leuZs9XaYC — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) February 18, 2021

«Il Cantante Mascherato», al via la seconda edizione del game show di Milly Carllucci

Il regolamento

Anche quest’anno le coreografie delle maschere in sfida sono affidate a Raimondo Todaro. Dopo lo svelamento nelle scorse puntate di Baby Alieno, Pecorella, Tigre azzurra e Giraffa, questa settimana vedremo gareggiare: il Lupo, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto e l’Orsetto. Al termine di ogni puntata, dopo le loro esibizioni, chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato dalla gara e deve togliere la maschera, svelando così a tutti chi si cela realmente sotto il costume.

Cantante mascherato, ballerino positivo al Covid, Milly Carlucci: «Si è consumato un dramma!»

Solo pochissimi addetti ai lavori conoscono le reali identità dei concorrenti, avvolte nel mistero più assoluto persino nel backstage. Infatti, per poter girare all’interno degli studi durante le prove, o al loro arrivo, i personaggi devono indossare un casco integrale e un mantello nero che li nasconde completamente, accompagnati sempre da una persona di produzione vestita in modo identico. Inoltre, per i concorrenti è assolutamente vietato parlare con altre persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA