Rovazzi, cellulare rubato durante diretta Instagram: era tutto falso. La trovata per pubblicizzare il nuovo brano in uscita il 15 maggio

Dopo il caso mediatico montato nelle ultime ore dal viralissimo furto del cellulare di Rovazzi inscenato durante una diretta Instagram in centro a Milano, finalmente arriva la verità: era tutta una messinscena. La finta rapina, infatti, è servita solamente a pubblicizzare il nuovo tormentone estivo “Maranza”, il brano di Fabio Rovazzi e il Pagante in uscita il 15 maggio su tutte le piattaforme digitali. Racconta tutto lo stesso youtuber e cantante in un post su Instagram, in compagnia del presunto ladro, un ragazzo, Giovanni, suo complice che con buona probabilità prenderà anche parte al videoclip della canzone. «Volevo ringraziarvi per tutti i messaggi che mi avete mandato. Lato stampa è un po' sfuggita la cosa, ma ci tenevo a tranquillizzarvi perché è tutto finto», dice Rovazzi.

