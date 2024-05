Mark Zuckerberg, la festa per i suoi 40 anni sul nuovo yacht da 300 milioni di dollari

Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, ha compiuto 40 anni. Non è noto dove abbia passato il compleanno ma secondo alcune fonti avrebbe optato per il suo megayacht Launchpad che ha fatto il primo viaggio inaugurale a marzo. Il boss di Meta è infatti volato a Panama dove è attraccatto il superyacht da 300 milioni di dollari nuovo di zecca. Zuckerberg non ha mai confermato se ne sia il proprietario, ma si è recato nella nazione centroamericana lunedì con un jet privato.

Per aggiungere benzina alle voci, Zuckerberg ha pubblicato su Instagram un video di se stesso su quello che sembrava essere un aereo privato.

Gli studi e Facebook

Venti anni fa fondò Facebook, il social network che ha ispirato un film, ha cambiato la nostra quotidianità ed è poi diventata una holding che, sotto il cappello di Meta, comprende tutte le società collegate, Instagram, WhatsApp, Messenger, Threads e Oculus, segnando l'ingresso nel metaverso. Nato il 14 maggio 1984 a White Plains, Stato di New York, ha iniziato ad il usare computer e a scrivere software alle scuole medie, mentre all'università era noto per recitare a memoria versi di poemi epici come l'Iliade. Creò Facebook ad Harvard per permettere agli studenti di stabilire un contatto e lo lanciò il 4 febbraio del 2004. Divenne molto popolare prima in ambiente universitario e poi nel mondo portando al cambiamento sociale ed economico che tutti conosciamo.

Un patrimonio da capogiro

Nel 2012 Mark Zuckerberg ha sposato Priscilla Chan con cui ha tre figli, Maxima, August e Aurelia. Insieme alla moglie ha fondato la Chan Zuckerberg Initiative, che si concentra su salute e istruzione. Sebbene non conduca una vita appariscente tipica da miliardario - le sue mise jeans e maglietta sono quasi una divisa come lo era il girocollo nero di Steve Jobs - lo stile di vita di Zuckerberg è cambiato insieme alla sua ricchezza. Secondo il sito Business Insider, l'amministratore delegato di Meta ha accumulato un portafoglio immobiliare con un valore stimato di circa 200 milioni di dollari. Lui e sua moglie, Priscilla Chan, hanno speso 50 milioni di dollari per acquistare proprietà a Palo Alto e hanno acquistato almeno 1.200 acri a Kauai, Hawaii; su una parte della proprietà starebbero costruendo un complesso da 100 milioni di dollari, compreso un bunker sotterraneo. Tra le sue passioni il jiu-jitsu, di cui è cintura blu, motivo per cui Elon Musk lo ha sfidato un anno fa in una gara nelle arti marziali ed era girata voce, poi smentita, si dovesse tenere al Colosseo