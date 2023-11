Grande Fratello, Letizia replica alle accuse dell'ex fidanzata: «Sono allibita. Sto usando Paolo? Lei mi conosce e sa dove colpire»

Letizia Petris torna a parlare al Grande Fratello della sua relazione con Nicole, la sua ex fidanzata. «È stata la mia donna, l'amore grande della mia vita e l'ho lasciata perché i miei genitori non l'accettavano mio padre stava male e mi spiace per come è finita». Non si è mai nascosta la fotografa del reality dai suoi sentimenti e dalle sue scelte e piace anche per questo. «Tutto questo mi fa capire ancora di piu' perché mi piace», Paolo Masella è sempre piu' innamorato. Ma nessuno si aspetta che nel tugurio Letizia leggerà quello che invece ha detto Nicole su quella storia.

Grande Fratello, le rivelazioni dell'ex fidanzata di Letizia Petris: «Mi picchiava e tradiva. Andrea? Mi cercava anche quando stava con lui»

Letizia parla dell'ex fidanzata al Gf: la replica di Nicole

«Sono stata zitta fino ad ora perché riandare a parlare di una persona che mi ha letteralmente rovinato la vita, creandomi problemi personali per cui ho dovuto affrontare un percorso psicologico, ne avrei fatto a meno.

E così Nicole vuota il sacco su Instagram: «La nostra relazione è cominciata nel 2018 con grossissime difficoltà perché i suoi genitori non accettavano la cosa – questo è vero – ma si è protratta per tre anni durante i quali lei ha avuto un sacco di altre relazioni in contemporanea. Per non farsi mancare niente, anche con un’altra donna (assurdo dal momento che le problematiche che lei diceva c’erano nella nostra relazione erano proprio perché ero una donna). Quindi mentre mi dava della persona problematica, facendomi passare da stalker, isolandomi dalle mie amicizie e facendomi passare come lo zimbello di Rimini, lei si faceva bellamente la sua vita con più e più persone, non permettendo a me di farmi la mia perché appena riuscivo a staccarmi da lei, tornava sempre e più di una volta mi ha messo le mani addosso sul posto di lavoro e davanti alla gente per questo motivo».

La reazione della gieffina

Parole dure e che ribaltano completamente la versione della Petris. A sentire queste parole Letizia reagisce: «Sono allibita perché il mio passato è passato e tante cose non sono state capite e affrontate con lei, io mi ero fatta odiare da lei, avevo 18 anni, ma tutto quello che è stato detto fa parte della sua persona che enfatizza, non ho voglia di stare qua a difendermi perché le persone sanno come sono fatta. Paolo? E' squallido che lei che mi conosce a menadito sa dove colpire per farmi sentire in colpa quando colpa non ne ho».

Signorini interviene: «Ma è vero che hai avuto altre relazioni quando stavi con lei nonostante la amavi?». Letizia si tira indietro: «Volevo per una volta mettere un punto definitivo a questa storia, non voglio parlare del passato, ma quello che ho sentito è reale. Su Paolo il problema è solo che io fino a qualche tempo fa stavo con una persona che pensavo di vedere nel mio futuro, grazie a paolo ho capito come dovrebbe guardarti un uomo che ti ama e ho preso una decisione coraggiosa. Io anche rispetto a Nicole potevo dire tanto ma non l'ho fatto»