Cesara Buonamici promossa a “direttore ad personam” del Tg5, l'annuncio al Grande Fratello: «Ma comanda sempre Mimun»

La notizia circolava già da qualche ora in rete ma stasera in tv arriva la conferma: Cesara Buonamici è stata promossa. Ebbene si, salto importante per la carriera della giornalista che diventa direttore ad personam del Tg5. La notizia della promozione della Buonamici è stata confermata nella puntata del Gf di questa sera.

Cesara Buonamici diventa direttore ad personam del Tg5

In apertura del Grande Fratello, Alfonso Signorini si è subito diretto verso l’opinionista per dedicarle delle raggianti congratulazioni: «Complimenti alla “direttora” ad personam del Tg5!». Clemente Mimun!».

Che vuol dire direttore ad personam

L'editore di una testata giornalistica può decidere di promuovere a direttore ad personam un giornalista per le sue capacità senza per questo dargli le mansioni di direttore che rimangono al direttore già eletto all'interno della testata. Ecco perché l'opinionista del Gf ci ha tenuto a specificare (sorridendo) che comunque «comanda sempre Mimun». In Italia è una cosa che accade in rarissimi casi e uno di questi è quello che vede protagonista Cesara Buonamici.